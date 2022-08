Die Autobahn A38 in Richtung Göttingen ist auf der Höhe Berga in Sachsen-Anhalt gesperrt. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Langer Stau auf A38 bei Berga. In Richtung Göttingen ist die Autobahn in Sachsen-Anhalt gesperrt. Der Verkehr wird von der Polizei abgeleitet. Symbolbild:

A38/Berga (vs) - Achtung, Autofahrer! Die Autobahn A38 ist in Richtung Göttingen gesperrt. Dies teilt das Portal Verkehrsmeldungen.de mit.

Demnach kann die Fahrbahn in Höhe Berga nicht mehr befahren werden. Der Stau nimmt an dieser Stelle immer größere Ausmaße an. Allerdings regelt die Polizei den Verkehr und leitet ihn von der Autobahn ab.