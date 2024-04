Halle (Saale)/DUR. - In der Volkmannstraße in Halle wollte die Polizei am Dienstagnachmittag ein Auto mit britischem Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berliner Straße, wie die Polizei mitteilte.

Das geparkte Auto sei später in der Sonneberger Straße aufgefunden worden. Ein Zeuge habe angegeben, dass zwei Personen aus dem Auto ausgestiegen seien. Sie seien von der Polizei in unmittelbarer Nähe festgenommen worden.

Verfolgungsjagd durch Halle: Polizei schnappt Täter

Da der beschuldigte Fahrer gegenüber der Polizei falsche Namensangaben gemacht haben soll, wurde er in den Polizeigewahrsam gebracht, heißt es. Nach weiteren Ermittlungen seien die richtigen Personalien des Fahrers festgestellt worden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um einen 38 Jahre alten Deutschen mit Wohnsitz in Großbritannien.

Gegen den Beschuldigten seien mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden,hieß es. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Fahrzeug, außerdem kam ein Fährtenhund zum Einsatz.