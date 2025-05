Eine Gruppe vermummter Männer hat einen 47-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Steintor/Magdeburger Straße bewusstlos geprügelt.

Am Steintor! Maskierte Schläger attackieren Mann an Straßenbahnhaltestelle in Halle

Halle (Saale). - Zu einem Angriff auf einen 47 Jahre alten Mann ist es am späten Dienstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde der Mann um 22.45 Uhr an der Haltestelle Steintor/Magdeburger Straße von vier bis fünf Männern zuerst angesprochen und dann attackiert. Der 47-Jährige sei an Gesicht und Händen verletzt worden, heißt es. Anschließend sei er bewusstlos geworden und einige Zeit später ins Krankenhaus gekommen.

Die Männer seien als vermutlich männlich, mit schwarzer Kleidung und maskiert beschrieben worden, so die Beamten weiter. Sie seien außerdem in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei ermittelt in dem Fall.