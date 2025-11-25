Seit Sonntag, dem 23. November, wurde eine 16-Jährige aus Halle vermisst. Jetzt meldet die Polizei: Die Jugendliche ist wohlauf.

Vermisste 16-Jährige aus Halle meldet sich selbst bei Polizei

Halle (Saale). – Sei dem 23. November 2025 wurde eine 16-Jährige aus Halle vermisst, teilt die Polizei mit. Nun kann Entwarnung gegeben werden.

Die Jugendliche ist wohlauf und habe sich am Dienstagmittag selbst bei der Polizei gemeldet. Über die Hintergründe ihres Verschwindens liegen keine Angaben vor.

Die Fahndung wurde von der Polizei aufgehoben.