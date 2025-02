Vermisster 13-Jähriger aus Halle in Österreich wohlbehalten wieder gefunden

Halle (Saale). - Seit Montag wurde ein 13 Jahre alter Junge aus Halle vermisst. Am Abend des selben Tages unternahm die Polizei deshalb eine groß angelegte Suche im Stadtgebiet von Halle, an der unter anderem ein Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt waren.

Nachdem Hinweise aus der Bevölkerung in den süddeutschen Raum führten, konnte der Jugendliche am Dienstag im österreichischen Bundesland Salzburg wohlbehalten angetroffen werden. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Eltern des Jungen wurden informiert.