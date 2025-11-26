Polizei sucht Mädchen Medina D. aus Halle vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen? (Fotos im Text)
Die Jugendliche Medina D. wird seit Sonntag, dem 23. November vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrem Wohnort in Halle gesehen.
26.11.2025, 15:23
Halle (Saale). - Seit Sonntag, dem 23. November 2025, wird die Jugendliche Medina D. vermisst, wie die Polizei meldet. Sie wurde zuletzt gegen 10 Uhr im häuslichen Umfeld gesehen.
Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)
So wird die Vermisste beschrieben:
- scheinbares Alter 16 bis 18
- schlank
- geschminkt
- zuletzt bekleidet mit: Sportschuhen, schwarze Jogginghose, graue Jacke mit weißen Fellkragen
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise werden vom Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/224-2000 entgegengenommen.