Plötzlich verschwunden 14-Jährige und 15-Jährige in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut der Polizei auch in Coswig oder Gröbzig aufhalten.
Dessau-Roßlau. - Seit dem 27. September 2025 werden in Dessau-Roßlau zwei minderjährige Schwestern vermisst. Dabei handelt es sich um die 15-jährige Lea Sophie B. und die 14-jährige Lena Maria B. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich die Mädchen neben Dessau-Roßlau auch im Raum Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Köthen) aufhalten.
Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,60m groß
- schlanke Statur
- rot-braune Haare
- blau-graue Augen
- Narben an den Unterarmen
- auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk
- keine Angaben zur Bekleidung
Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,58m groß
- schlank
- hat braune Haare und braune Augen
- führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich
- keine Angaben zur Bekleidung
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.