weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >

  3. 14-Jährige und 15-Jährige in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)

Plötzlich verschwunden 14-Jährige und 15-Jährige in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut der Polizei auch in Coswig oder Gröbzig aufhalten.

Von DUR 30.09.2025, 15:55
In Dessau-Roßlau werden aktuell eine 14-Jährige und eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hilfe bei der Suche nach den beiden Schwestern.
In Dessau-Roßlau werden aktuell eine 14-Jährige und eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hilfe bei der Suche nach den beiden Schwestern. Symboldfoto: Carsten Rehder/dpa

Dessau-Roßlau. - Seit dem 27. September 2025 werden in Dessau-Roßlau zwei minderjährige Schwestern vermisst. Dabei handelt es sich um die 15-jährige Lea Sophie B. und die 14-jährige Lena Maria B. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich die Mädchen neben Dessau-Roßlau auch im Raum Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Köthen) aufhalten. 

Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,60m groß
  • schlanke Statur
  • rot-braune Haare
  • blau-graue Augen
  • Narben an den Unterarmen
  • auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk
  • keine Angaben zur Bekleidung
Wer hat die 15-jährige Lea Sophie B. gesehen?
Wer hat die 15-jährige Lea Sophie B. gesehen?
Foto: Polizei Dessau

Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,58m groß
  • schlank
  • hat braune Haare und braune Augen
  • führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich
  • keine Angaben zur Bekleidung

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.