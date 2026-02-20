Die 70-jährige Renate W. aus Naumburg gilt seit Donnerstagabend als vermisst. Da eine medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Rentnerin aus Naumburg wird vermisst: Wer hat Renate W. gesehen? (Foto im Text)

Die Rentnerin Renate W. aus Naumburg ist seit Donnerstagabend verschwunden.

Naumburg (Saale). – Seit Donnerstagabend wird in Naumburg die 70-jährige Renate W. vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verschwand die Rentnerin aus ihrem gewohnten Lebensumfeld im Naumburger Süden.

Demnach hatte die Polizei mit umfangreichen Suchmaßnahmen sowohl mit einem Hubschrauber als auch mit Drohnen und Spürhunden bisher keinen Erfolg.

Die Polizei sucht aktuell nach Renate W. aus Naumburg. Foto: Polizeirevier Burgendlandkreis

Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen könne eine hilflose oder medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Renate W. wird wie folgt beschrieben:

Scheinbares Alter circa 70 Jahre

circa 1,60 Meter groß

untersetzte Gestalt

schulterlanges, graues Haar

Brillenträgerin

Hinweise zum Aufenthalt von Renate W. nimmt die Polizei vom zuständigen Polizeirevier Burgendlandkreis persönlich oder unter der Telefonnummer 03443/282293 entgegen.