Die zwei vermissten Schwestern aus Dessau-Roßlau konnten laut Polizei wohlbehalten gefunden werden. Die Suche nach den beiden Mädchen wurde eingestellt.

In Dessau-Roßlau wurden zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst.

Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September wurden zwei minderjährige Mädchen (15 und 14 Jahre alt) aus Dessau-Roßlau vermisst. Die Suche nach den Schwestern hat nun ein Ende, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Jugendlichen seien wohlbehalten am 1. Oktober in Coswig (Landkreis Wittenberg) gefunden worden.

Die Suche der Polizei wurde daraufhin eingestellt.