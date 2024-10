Die Polizei bei Dessau-Roßlau ist auf der Suche nach einer 72 Jahre alten Frau gewesen. Sie verschwand am Montagmorgen spurlos. Nun wurde sie tot aufgefunden.

Vermisste aus Dessau-Roßlau tot in Gebüsch gefunden - 72-Jährige gestorben

Dessau-Roßlau. - Eine 72 Jahre alte Frau ist in Dessau-Roßlau vermisst worden. Die Rentnerin hatte laut Polizei am Montagmorgen gegen 8 Uhr ihre Wohnung in Ziebigk verlassen und verschwand danach spurlos.

Am Mittwoch sei die vermisste Frau tot in einem Gebüsch in der Nähe ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei schließt nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Fremdeinwirkung aus.