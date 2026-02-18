Seit dem 2. Februar 2026 wird Carl R. aus Halle vermisst. Zuletzt wurde er in Halle gesehen. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe.

Seit zwei Wochen vermisst! Wer hat Carl R. aus Halle gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei sucht nach Carl R. aus Halle. Zuletzt wurde er vor zwei Wochen gesehen.

Halle (Saale). – Seit dem 2. Februar 2026 wird Carl R. aus Halle vermisst, teilt die Polizei mit. Zuletzt wurde er in der Halle gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Seit dem 2. Februar wird Carl R. aus Halle vermisst. Foto: Polizeirevier Halle

Carl R. wird wie folgt beschrieben:

circa 1,9 Meter groß

scheinbares Alter 15 bis 20 Jahre

schlanke Gestalt

braune, lockige Haare

letzte bekannte Bekleidung: dunkelgrüne Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Wintermütze, schwarze Nike-Sportschuhe

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthaltsort des Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.