Seit einer Woche verschwunden Jugendlicher aus Halle vermisst: Wer hat Luca-Elias F. gesehen? (Foto im Text)
Die Polizei in Halle sucht nach dem Jugendlichen Luca-Elias F. aus Halle. Er wird seit dem 26. Januar 2026 vermisst.
Aktualisiert: 02.02.2026, 12:20
Halle (Saale). - Seit dem 26. Januar 2026 wird der Jugendliche Luca-Elias F. aus Halle vermisst, wie die Polizei mitteilt.
Zuletzt wurde er am 28. Januar in Halle gesehen. Seitdem fehlt von dem Jugendlichen jede Spur.
Foto: Polizeirevier Halle (Saale)
So wird Luca-Elias F. beschrieben:
- circa 1,75 Meter groß
- scheinbares Alter 13 bis 14 Jahre
- schlanke Gestalt
- kurzes, blondes Haar
- Bekleidung: dunkle Jogginghose, Jacke und Schuhe, schwarzes Basecap mit Blumenmuster
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten. Hinweise sind zu richten an das Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345/224 2000.