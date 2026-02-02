Die Polizei in Halle sucht nach dem Jugendlichen Luca-Elias F. aus Halle. Er wird seit dem 26. Januar 2026 vermisst.

Jugendlicher aus Halle vermisst: Wer hat Luca-Elias F. gesehen? (Foto im Text)

Luca-Elias F. aus Halle wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Halle (Saale). - Seit dem 26. Januar 2026 wird der Jugendliche Luca-Elias F. aus Halle vermisst, wie die Polizei mitteilt.

Zuletzt wurde er am 28. Januar in Halle gesehen. Seitdem fehlt von dem Jugendlichen jede Spur.

Seit einer Woche wird Luca-Elias F. aus Halle vermisst. Foto: Polizeirevier Halle (Saale)

So wird Luca-Elias F. beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

scheinbares Alter 13 bis 14 Jahre

schlanke Gestalt

kurzes, blondes Haar

Bekleidung: dunkle Jogginghose, Jacke und Schuhe, schwarzes Basecap mit Blumenmuster

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt des Vermissten. Hinweise sind zu richten an das Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345/224 2000.