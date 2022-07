Röblingen am See/DUR/lb - Der 82-jährige Konrad P. aus Röblingen am See (Seegebiet Mansfelder Land), der seit Sonntagmorgen als vermisst gemeldet wurde, wurde aufgefunden, teilt das Polizeirevier mit.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz waren, dauerten bis weit in die vergangene Nacht.

Der Mann wurde schließlich bei Dornstedt entdeckt und wird derzeit in einem Krankenhaus ärztlich betreut.