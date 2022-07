Vermisster Senior in Roßlau tot aufgefunden

Seit dem 10. Juli wurde ein Senior in Dessau-Roßlau vermisst. Nun hat die Polizei den Mann in einem Waldstück tot aufgefunden.

Dessau-Roßlau/DUR - Die Polizei in Dessau-Roßlau hat seit dem 10. Juli nach einem vermissten Senior gesucht. Der 80-Jährige wurde nun jedoch tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Am Dienstag fanden Beamte bei der Suche in einem Waldstück in Roßlau eine Leiche.

Die Polizei gibt an, dass es sich dabei um den als vermisst gemeldeten Mann aus Roßlau handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden sollen nicht vorliegen, heißt es weiter.