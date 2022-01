Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz Verspätetes Silvester? 39-Jähriger böllert in Dessau-Rosslau - Polizei greift ein

Ein 39-Jähriger aus Roßlau hat am Dienstag offenbar verspätetes Silvester gefeiert: In den Abendstunden hatte er eine große Anzahl Böller aus seinem Fenster geworfen. Am Ende griff die Polizei ein.