Eine 69 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in der Hegelstraße in Halle von einem Mann angegriffen und heftig attackiert worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt.

Versuchte Tötung: Rettungskräfte brachten die Frau aus der Hegelstraße in Halle in ein Krankenhaus.

Halle (Saale). - Eine 69 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in der Hegelstraße in Halle nur knapp dem Tod entronnen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach drang ein 25 Jahre alter, betrunkener Verwandter mit Gewalt in die Wohnung der Frau ein. Er bedrohte und attackierte die 69-Jährige. Erst als Nachbarn die Polizei anriefen, habe der Mann von ihr abgelassen und sei geflüchtet, heißt es. Kurz danach habe er sich selbst gestellt und sei festgenommen worden.

Die 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt gegen den 25-Jährigen wegen versuchter Tötung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.