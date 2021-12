Polizei Sachsen ermittelt gegen 22-Jährigen wegen versuchter Tötung

Freital/dpa - Wegen versuchter Tötung ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden gegen einen 22 Jahre alten Mann. Beamte hatten in der Nacht zum Donnerstag vor einem Mehrfamilienhaus in Freital-Zauckerode eine schwer verletzte Frau, einen verletzten Mann und den gleichfalls schwer verletzten Beschuldigten gefunden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Die 50-Jährige, der 52-Jährige und der Verdächtige kamen in Krankenhäuser. Die Polizei sperrte den Tatort ab. Erste Befragungen von Anwohnern seien erfolgt, hieß es. „Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich“, hieß es von der Polizei.