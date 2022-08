Video: Das Horror-Feuer in der Lüneburger Heide mit sieben Todesopfern

Sechs Feuerwehrleute und ein Polizist kamen im Jahr 1975 durch den Großbrand in Niedersachsen ums Leben. Zeitzeugen erinnern sich an das Grauen zurück.

Celle/Magdeburg - Am Montag, der 08. August 2022, jährt sich die größte Waldbrandkatastrophe Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg das 45. Mal. Im August 1975 standen verschiedene Regionen in Niedersachsen 13.000 Hektar Wald und Heideflächen in Flammen. Zu gut erinnern sich Beteiligte noch an die verheerenden Brandeinsätzen.