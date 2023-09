Am Hauptbahnhof Halle ereignete sich am Montag ein tödlicher Vorfall, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist. Im Zuge der Rettungsarbeiten kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Mit Video: Mann am Hauptbahnhof Halle von ICE überrollt

Tödlicher Zwischenfall in Halle

Am Hauptbahnhof in Halle ist eine Person von einem ICE überrollt und getötet worden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Halle (Saale) - In Halle ist am Montagmittag ein Mann von einem ICE erfasst und getötet worden. Der Zwischenfall passierte, als der ICE von Berlin nach München gegen 11.20 Uhr in den Hauptbahnhof einfuhr.

Im Video: Person von ICE in Halle überrollt

Aufgrund eines Großeinsatzes am Bahnhof in Halle kommt es zu Verspätungen im Zugverkehr. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Nach dem tödlichen Unfall am Hauptbahnhof in Halle warteten die Reisenden des betroffenen ICE in der Haupthalle auf Informationen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen tödlichen Unfall oder einen Suizid handelt. „Wir haben die Ermittlungen dazu erst aufgenommen“, sagte Romy Gürtler, Sprecherin der Bundespolizei.

Bundespolizei und Bahn hatten die Gleise 1 bis 7 gesperrt - das ist die komplette Westseite des Hauptbahnhofs, in der auch die meisten S-Bahnen halten und abfahren.

ICE verletzt Menschen am Hauptbahnhof Halle tödlich: Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Erst Stunden nach dem Unfall konnte der Leichnam geborgen werden und der betroffene Zug den Bahnhof verlassen. Um den Toten bergen zu können, musste der ICE geteilt werden. Am Nachmittag wurden schließlich die Gleise wieder freigegeben.

Zur Ursache laufen noch die Ermittlungen. Unter anderem sollen die Aufnahmen aus Videokameras gesichtet werden. Wie viele Züge Verspätung hatten oder ausfielen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.