Vier Verletzte nach Unfall auf A38: Autotransporter kippt in Graben

Auf der Autobahn 38 sind am Kreuz Rippachtal am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Polizei meldet zudem einen Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Halle (Saale)/DUR/mad - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A38 am Kreuz Rippachtal sind in der Nacht vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden von mindestens 45.000 Euro, sagte ein Sprecher der Polizei in Halle am Donnerstagmorgen.

Nach ersten Erkenntnissen waren aus bisher ungeklärter Ursache in Richtung Leipzig ein Kleintransporter und ein Autotransporter zusammengestoßen. Der Fahrer des Autotransporters verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, das anschließend im Straßengraben umkippte. Zwei schwer verletzte Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.