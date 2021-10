Vollsperrung: LKW gerät bei Querfurt in Straßengraben

Querfurt/DUR - Am Dienstagabend gegen kurz vor Mitternacht ereignete sich ein Unfall bei Querfurt, teilte die Polizei Halle mit. Zwischen Ziegelroda und Hermannseck geriet ein LKW, der Diesel transportiert hat, aus unbekannter Ursache in den Straßengraben.

Bei dem Unfall verlor der Tanklastzug Diesel. Es gab keine weiteren Unfallbeteiligten. Die Bergungsarbeiten laufen seit der Nacht und dauern noch an. Dafür ist die Straße auch am Mittwochmorgen in beiden Richtungen noch vollgesperrt.