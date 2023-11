Schaftstädt/Halle/us - Aufgrund zweier Unfälle mit Verletzten war die A38 zwischen dem Dreieck Halle-Süd und der Abfahrt Schafstädt am Donnerstagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt. Seit Mittag rollt zumindest der Verkehr in Richtung Leipzig wieder, in Richtung Göttingen blieb die Autobahn 38 bis zum späten Nachmittag gesperrt. Da musste noch Heizöl aus dem Laster abgepumpt werden, um diesen bergen zu können. Seit 16.30 Uhr sei die Autobahn laut Polizei wieder befahrbar.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr. Die Feuerwehren der Goethestadt wurden dabei auf die Fahrrichtung Göttingen alarmiert. Hier war in der Nacht ein Lkw liegen geblieben. Ein Schilderwagen sicherte diesen ab. Doch genau den übersah offenbar ein Fahrer eines Gefahrguttransporters. Er fuhr auf den Schilderwagen auf.

Unfall auf der A38 bei Halle: Kurzer Weg zum zweiten Einsatz für Feuerwehr

Laut Einsatzleiter Stefan Thielmann war der Fahrer beim Eintreffen der Rettungskräfte in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, aber bei Bewusstsein. Die Kameraden konnten ihn befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, kamen die Insassen des Schilderwagens mit einem Schreck davon.

"Als wir diese Unfallstelle beräumt haben, gab es genau gegenüber auf der Gegenfahrbahn einen weiteren Unfall", berichtete Stadtwehrleiter Thielmann, der mit insgesamt 28 Kräften der Wehren aus Bad Lauchstädt, Delitz und Milzau im Einsatz war. Diese mussten bis zum nächsten Einsatzort also nur über die Mitteilleitplanke.

A38 bei Schaftstädt: Bei dem zweiten Unfall auf der Gegenfahrbahn gab es zwei Verletzte. Foto: Feuerwehr Bad Lauchstädt

Dieser zweite Unfall gegen 7 Uhr ereignete sich laut Polizei, als eine Autofahrerin einen Lkw überholte und dabei auf ein anderes Auto auffuhr. Dabei habe es zwei Verletzte gegeben. Einen davon mussten die Feuerwehrleute aus seinem Fahrzeug bergen. Die Aufräumarbeiten dieses Unfalls in Fahrtrichtung Leipzig sind mittlerweile beendet, die Fahrbahn wieder freigegeben.

Bei einem weiteren Unfall auf der Gegenfahrbahn der A38 bei Halle wurde ein Pkw beschädigt. Foto: Dirk Skrzypczak

Die Fahrtrichtung Göttingen blieb am Vormittag dagegen zunächst noch gesperrt. Der Gefahrguttransporter hatte Diesel verloren. Deshalb rückte die Ölwehr zur Beseitigung der ausgelaufenen Schadstoffe an.