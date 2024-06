Verdacht auf Brandstiftung Brand in Zeitz: Vater und Sohn mit Drehleiter aus Wohnung gerettet

Am Donnerstagabend brannte ein Sperrmüllhaufen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses der Von-Harnack-Straße in Zeitz. Ein Vater und sein 17 Jahre alter Sohn mussten daraufhin im Krankhaus medizinisch behandelt werden. Was passiert ist.