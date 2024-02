Auf einer Länge von hundert Metern hat sich in Merseburg eine Flüssigbetonspur auf die B91 ergossen.

Massive Verschmutzung in Merseburg: Hundert Meter lange Betonspur auf B91

Auf der B91 hat sich in Merseburg flüssiger Beton auf die Fahrbahn ergossen.

B91/Merseburg/DUR/us. - Auf der Bundesstraße 91 ist es in Merseburg am Dienstagmorgen zu einem Vorfall der besonderen Art gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat sich flüssiger Beton über die Querfurter Straße an der Kreuzung zur B91 am Ortsausgang von Merseburg ergossen. Die Betonspur soll sich 100 Meter auf der Bundesstraße in Richtung Halle ziehen.