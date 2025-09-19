Am Donnerstag ist ein 18-Jähriger mit einer Softairwaffe in die Schule gekommen. Die Polizei sicherte das Gebäude ab und leitete Ermittlungen gegen den Schüler ein.

Schüler bringt Waffe mit zum Unterricht! Polizei in Quedlinburg sichert Berufsschule ab

Ein Schüler in Quedlinburg nahm eine Waffe mit in die Berufsschule.

Quedlinburg. – Am Donnerstag ist in einer Berufsschule in der Lindenstraße in Quedlinburg ein Schüler mit einer Waffe gesehen worden, wie die Polizei meldet.

Gegen 13.10 Uhr habe ein Schüler einer Lehrerin über einen anderen Schüler mit einem waffenähnlichen Gegenstand berichtet.

Die Polizei sicherte darauf nach eigenen Angaben das Schulgebäude und die Umgebung in kürzester Zeit ab.

Im Gebäude habe die Polizei einen 18-Jährigen gefunden, der eine Softairwaffe bei sich getragen habe. Gegen ihn werde nun ermittelt. Zu keiner Zeit bestand Gefahr für Schüler und Lehrer, so die Polizei.