Zwei bislang unbekannte Männer sollen in einem Laden in Halle unter Vorhaltung eines waffenähnlichen Gegenstandes Bargeld gefordert haben.

Laden in Halle ausgeraubt - Wer kennt diese beiden Männer? (Fotos im Text)

Wegen räuberischer Erpressung fahndet die Polizei Halle nach zwei Männern.

Halle (Saale). - Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die bereits am 4. Dezember 2024 einen Laden in Halle ausgeraubt haben.

Demnach haben die beiden Männer an diesem Tag das Studio betreten und unter Vorhaltung eines waffenähnliches Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld verlangt, teilt die Polizei mit.

Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizei Halle entgegen. (Foto: Polizei)

Wer kennt diese beiden Männer und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 03 45/ 224 20 00 entgegen.