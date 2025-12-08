Ein Streit in Wittenberg endete in einem Blutbad. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 47-Jähriger während einer Auseinandersetzung mit einem 43-Jährigen niedergestochen.

Wittenberg. – In der Nacht zu Sonntag ist es in der Waldstraße in Wittenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 47-Jähriger während eines Streits mit einem anderen Mann niedergestochen.

Demnach sei der 47-Jährige kurz nach Mitternacht auf dem Weg zu einer Verabredung auf den 43-jährigen Beschuldigten getroffen. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer. Der 47-Jährige habe dabei einen Schlaggegenstand eingesetzt.

Streit in Wittenberg eskaliert: Mann erleidet schwere Verletzungen

Laut Polizei fügte der 43-Jährige dem 47-Jährigen Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Beins zu. Dabei habe der 47-Jährige schwere Verletzungen erlitten.

Der 43-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach der Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde er jedoch vorerst wieder freigelassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.