  3. Streit in Waldstraße: Mann in Wittenberg niedergestochen und schwer verletzt

Ein Streit in Wittenberg endete in einem Blutbad. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 47-Jähriger während einer Auseinandersetzung mit einem 43-Jährigen niedergestochen.

Von DUR Aktualisiert: 08.12.2025, 15:59
Bei der körperlichen Auseinandersetzung in Wittenberg wurde ein 47-Jähriger niedergestochen. (Symbolfoto: dpa)

Wittenberg. – In der Nacht zu Sonntag ist es in der Waldstraße in Wittenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 47-Jähriger während eines Streits mit einem anderen Mann niedergestochen. 

Demnach sei der 47-Jährige kurz nach Mitternacht auf dem Weg zu einer Verabredung auf den 43-jährigen Beschuldigten getroffen. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer. Der 47-Jährige habe dabei einen Schlaggegenstand eingesetzt.

Streit in Wittenberg eskaliert: Mann erleidet schwere Verletzungen

Laut Polizei fügte der 43-Jährige dem 47-Jährigen Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Beins zu. Dabei habe der 47-Jährige schwere Verletzungen erlitten.

Der 43-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach der Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde er jedoch vorerst wieder freigelassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.