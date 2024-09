In der Wegscheiderstraße in Halle ist ein 30 Jahre alter Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, aus einem Keller geflohen.

Die Polizei war im Einsatz wegen eines 30-Jährigen mit einem Messer in der Wegscheiderstraße in Halle.

Halle (Saale). - Ein bewaffneter Mann ist am Sonntagnachmittag in der Wegscheiderstraße in Halle in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verschaffte sich der 30 Jahre alte Mann kurz vor 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus und hielt sich dort im Kellerbereich auf. Als ein Hausbewohner dies bemerkte und ihn ansprach, habe der 30-Jährige ein Messer aus der Tasche gezogen und einen Schritt auf den Bewohner zu gemacht, heißt es.

Daraufhin seien beide Männer fluchtartig in verschiedene Richtungen davon gestürmt, so die Polizei. Der Angreifer sei aber aufgrund der detaillierten Beschreibung von der Polizei in der Nähe gefunden worden.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Die Kellertüren wurden beschädigt, eine Schätzung der Schadenshöhe stehe aber noch aus, so die Beamten weiter.