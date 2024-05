Gefährliche Aktion in Weißenfels Zwei Elfjährige spielen an Bahngleisen und legen Zugverkehr lahm

Weil zwei elf Jahre alte Jungen in der Nähe des Weißenfelser Bahnhofs an den Bahngleisen spielten, stand der Zugverkehr am Dienstag zeitweise still. 25 Züge hatten Verspätungen, ein Zug ist komplett ausgefallen.