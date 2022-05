73-jähriger Fahrradfahrer verstirbt nach Herzinfarkt im Harz

In Benneckenstein kam es zu einem tragischen Unfall, so die Polizei.

Benneckenstein (vs) - Am Montag, 9. Mai, kam es gegen 14.36 Uhr zum Sturz eines Fahrradfahrers auf der Nordhäuser Straße (L98) in Benneckenstein auf Höhe der Straße Heringsbrunnen. Durch einen Zeugen war beobachtet worden, wie der 73-jährige Fahrer zunächst ins Schlingern geriet und anschließend von seinem Rad stürzte.

Der alarmierte Rettungsdienst konnte vor Ort nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen. Nach Einschätzung des Notarztes handelte es sich um ein medizinisches Problem (Herzinfarkt), welches ursächlich für den Sturz und den anschließend eingetretenen Tod gewesen sei.

Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren zum Zwecke der Todesursachenermittlung wurde eingeleitet.