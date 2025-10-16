An der A36-Ausfahrt Wernigerode-Nord hat ein Fahrzeug gebrannt. Die Ausfahrt war deswegen kurzzeitig voll gesperrt.

Motor stand plötzlich in Flammen: Familie kann sich aus brennendem Pkw retten

Wernigerode. – Wegen eines brennenden Fahrzeuges war die Ausfahrt Wernigerode-Nord an der A36 am Donnerstagmittag voll gesperrt, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Autofahrer kurz vor Wernigerode-Mitte bemerkt, dass seine Motorkontrolllampe leuchtete. Daraufhin habe er beschlossen, von der Autobahn 36 abzufahren.

Beim Abfahren habe er Flammen im Motorraum gesehen und den Wagen umgehend angehalten. Die vier Insassen des Pkw, darunter zwei Kinder, konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, so die Polizei weiter.

Wegen des brennenden Pkw war die Ausfahrt kurzzeitig voll gesperrt. Nun rollt der Verkehr dort wieder.