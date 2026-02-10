Ein mit Essig- und Chromsäure beladener Lkw ist auf A36 bei Blankenburg von der Straße abgekommen. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Auf der A36 bei Blankenburg ist ein Gefahrguttransporter von der Straße abgekommen.

Blankenburg. – Am Montagabend hat es auf der A36 bei Blankenburg einen Unfall mit einem Gefahrguttransporter gegeben, teilt die Polizei mit. Aufgrund des Unfalls war die Strecke zwischen Blankenburg Ost und Blankenburg Mitte für mehrere Stunden voll gesperrt.

Den Angaben zufolge hatte der 53-jährige Fahrer die Kontrolle über den Lkw verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw sei auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Unfall mit Gefahrguttransporter auf A36: Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Dabei war der mit Gefahrstoffen wie Essigsäure und Chromsäure beladene Anhänger umgekippt, so die Polizei weiter. Die Chemikalien waren unter anderem in 1.000-Liter-Fässern gelagert. Diese seien jedoch unbeschädigt geblieben.

Gefahrstoffe traten demnach nicht aus. Es habe daher zu "keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt oder die handelnden Einsatzkräfte" bestanden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der 53-jährige Fahrer sei unverletzt geblieben.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr am Montagabend. Die A36 war für Bergungsarbeiten bis 0.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Niedersachsen war noch bis 4.30 Uhr gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben, heißt es weiter.