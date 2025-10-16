A36 in Richtung Bernburg Achtung Autofahrer! Vollsperrung der Ausfahrt Wernigerode-Nord wegen brennendem Fahrzeug
Autofahrer müssen sich bei Wernigerode-Nord auf Behinderungen einstellen. Die Ausfahrt zur A36 ist derzeit wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt.
16.10.2025, 11:15
Wernigerode. - Wegen eines brennenden Fahrzeuges ist die Ausfahrt Wernigerode-Nord an der A36 derzeit voll gesperrt, teilt die Polizei mit.
Betroffen sei die Fahrtrichtung Bernburg. Es besteht Staugefahr. Polizei und Rettungsfahrzeuge seien zur Unfallstelle unterwegs.