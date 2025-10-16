Autofahrer müssen sich bei Wernigerode-Nord auf Behinderungen einstellen. Die Ausfahrt zur A36 ist derzeit wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt.

Betroffen sei die Fahrtrichtung Bernburg. Es besteht Staugefahr. Polizei und Rettungsfahrzeuge seien zur Unfallstelle unterwegs.