  4. A36 in Richtung Bernburg: Vollsperrung der Ausfahrt Wernigerode-Nord wegen brennendem Fahrzeug

Autofahrer müssen sich bei Wernigerode-Nord auf Behinderungen einstellen. Die Ausfahrt zur A36 ist derzeit wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt.

Von DUR 16.10.2025, 11:15
Die Ausfahrt Wernigerode-Nord an der A36 ist derzeit wegen eines brennenden Fahrzeuges gesperrt. (Symbolfoto: dpa)

Wernigerode. - Wegen eines brennenden Fahrzeuges ist die Ausfahrt Wernigerode-Nord an der A36 derzeit voll gesperrt, teilt die Polizei mit.

Betroffen sei die Fahrtrichtung Bernburg. Es besteht Staugefahr. Polizei und Rettungsfahrzeuge seien zur Unfallstelle unterwegs.