Ein bereits per Haftbefehl gesuchter, stark alkoholisierter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit vier Streifenwagen in Wernigerode im Harz geliefert.

Wernigerode/Silstedt/Darlingerode (vs) - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am sehr frühen Sonntagmorgen ein 35 Jahre alter Mann in Wernigerode geliefert. Dies teilte das Polizeirevier Harz mit.

Demnach soll der 35 Jahre alte Mann bereits in Silstedt in Schlangenlinien mit seinem Auto unterwegs gewesen sein. Dabei ist es offenbar beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beamte der Polizei Wernigerode konnten das Auto in der Ortslage Wernigerode feststellen.

Der Fahrer entzog sich einer Kontrolle, und versuchte im Stadtgebiet Wernigerode zu entkommen. Dabei fuhr er unter anderem entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße. Durch die Hinzuziehung weiterer vier Funkstreifenwagen konnte das Auto gegen 5 Uhr in der Ortslage Darlingerode gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Des Weiteren wurde der Mann per Haftbefehl gesucht. Die Beamten leiteten mehrere Verkehrsermittlungsverfahren ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 35-Jährige vorerst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Vollstreckung des Haftbefehls erfolgt nach Entlassung aus der Klinik.