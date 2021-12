Alkoholisierter Blankenburger verursacht mehrere Verkehrsunfälle: Polizistin verletzt

Blankenburg (vs) - Polizeibeamte des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes wollten am Freitag (3. Dezember) einen Pkw der Marke VW im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Blankenburg anhalten.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, konnte der Pkw gegen 12.15 Uhr in der Langen Straße gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, eines 54-jährigen Mannes aus Blankenburg, stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Plötzlich fuhr der 54-Jährige in Richtung des Kreisverkehrs Lühnertorplatz los. Dort fuhr er gegen einen VW, der von einer 20-jährigen Frau aus Blankenburg gefahren wurde. Ohne anzuhalten, fuhr der Blankenburger weiter in die Westerhäuser Straße. Auf Höhe der Einmündung Helsunger Straße, fuhr er dann gegen ein Verkehrszeichen, welches beschädigt wurde.

Atemalkoholwert liegt bei 2,23 Promille

Zwischenzeitlich konnten die eingesetzten Beamten zu dem Flüchtigen aufschließen. Bei dem Versuch den 54-Jährigen anzuhalten, kam es dann im Kreisverkehr Westerhäuser Straße/Mühlenstraße zur Kollision zwischen dem Einsatzwagen der Polizei und dem Auto des 54-jährigen Blankenburgers.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, eine 20-jährige Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt beträgt der Gesamtschaden etwa 20.000 Euro.

Bei dem 54-Jährigen stellten die Beamten schließlich einen Atemalkoholwert von 2,23 Promille fest. Sie leiteten Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein, ließen ihm im Harzklinikum Wernigerode eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 54-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.