Auf Drogen im Harz unterwegs: Polizei in Wernigerode hält 29-Jährigen an

Wernigerode (vs) - Am 3. Oktober befuhr ein 29-Jähriger mit einem Auto gegen 21.00 Uhr die Schmatzfelder Straße in Wernigerode, wobei am Fahrzeug, welches nicht versichert war, zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Des Weiteren steht er im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ein Drogenschnelltest reagierte unter anderem positiv auf Cannabis. Bei der Kontrolle der 32-jährigen Beifahrerin fanden die Beamten eine geringe Menge an Cannabis bei der Frau und beschlagnahmten die Drogen.