Auto-Fronten in Wernigerode abmontiert: Diebe bescheren Autohaus hohen Schaden

Die Polizei ermittelt bei einem Diebstahl in einem Mitsubshi-Autohaus in Wernigerode.

Wernigerode (vs) - Auf die Fahrzeuge eines Autohauses in Wernigerode hatten es offenbar Diebe abgesehen. In der Zeit zwischen dem 16. und 18. Oktober machten sie sich an den in der Theodor-Fontane-Straße abgestellten Autos zu schaffen.

Bei einem Mitsubishi-Autohaus in Wernigerode haben Diebe zugeschlagen. Bei einem weißen und einem blauen Auto montierten sie großflächig Teile der Fronten ab. Bild: Polizeirevier Harz

Dabei montierten sie an einem weißen und einem blauen Mitsubishi Kühler, Kühlergrill, Stoßstange und Scheinwerfer im Wert von über 15.000 Euro ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt über 15.000 Euro Schaden haben Diebe an den Mitshubishi-Fahrzeugen in Wernigerode angerichtet. Bild: Polizeirevier Harz

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder wissen, wer diese Fahrzeugteile aktuell anbietet oder verkauft hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.