Thale/Neinstedt (vs) - Am Montag, dem 02.10.2023, kam es gegen 01.25 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Landstraße 92, zwischen Thale und Neinstedt.



Laut Polizeiangaben befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die L92 in Richtung Neinstedt. Er überfuhr beim Ortseingang Thale eine Verkehrsinsel und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Das Fahrzeug driftete dadurch nach rechts auf einen Grünstreifen ab und überquerte eine Bahnstrecke. Im Zuge dessen überschlug sich der Pkw mehrfach. An der alten Thalenser Straße kam der Wagen zum Stehen und brannte danach vollständig aus.



Der Fahrer konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien und wurde zuerst von eintreffenden Passanten und danach vom Rettungsdienst reanimiert. Der 25-Jährige verstarb jedoch am Unfallort aufgrund seiner Verletzungen.



Die Bahnstrecke zwischen Thale und Neinstedt wurde durch den Unfall beschädigt musste gesperrt werden. Es kann daher zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kommen.