Eine Geschwindigkeitskontrolle zeigte den Polizeibeamten auf der Bundesstraße B244a bei Wernigerode im Harz einen erstaunlichen Wert an, als der Fahrer eines Skoda an ihnen vorbeiraste.

Wernigerode (vs) - Diese Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochabend, 26. April, in Wernigerode scheint ebenso beachtlich wie traurig, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Insgesamt 87 Raser sind der Polizei offenbar bei der Kontrolle ins Netz gegangen. Dies registrierten die Beamten auf der Bundesstraße 244a auf Höhe der Abfahrt zur Autobahn 36 bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern.

Ein Fahrer hatte allerdings einen besonderen Bleifuß dabei: Der Skoda-Besitzer wurde mit der doppelten Geschwindigkeit gemessen. Sein Auto fuhr zum Zeitpunkt der Kontrolle 96 Stundenkilometer. Das brachte dem Mann ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot ein.

Ein weiterer Fahrer nutzte bei überschrittener Höchstgeschwindigkeit sein Handy.