Wernigerode - Zu einer Biss-Attacke auf eine Frau ist es am Freitag, 5. Mai, vor einem Supermarkt in Wernigerode im Harz gekommen. Dies geht nun aus einer Mitteilung der Polizei hervor, die nach dem Hundehalter sucht.

Demnach soll die Frau am späten Nachmittag zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Minslebener Straße unterwegs gewesen sein, als sie plötzlich von einem Hund in die rechte Hand gebissen wurde, der vor dem Laden angebunden gewesen sein soll. Bei dem Tier soll es sich nach Angaben der Polizei um einen großen, schwarzen und langhaarigen Hund gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Hund und seinem Besitzer geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Rufnummer 03941-674293 zu wenden.