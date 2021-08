Blankenburg: 60-jähriger Kranfahrer stürzt sechs Meter in die Tiefe

Zu einem Arbeitsunfall kam es heute Mittag (11. August) in Blankenburg. Ein Kranfahrer stürzte aus der Kanzel seines Krans und verletzte sich dabei schwer. Doch auch wegen eines weiteren Einsatzes waren die Feuerwehrkameraden heute im Einsatz.

Der 60-jährige abgestürzte Kranfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber von der Unglücksstelle an der Michaelsteiner Straße in Blankenburg abtransportiert werden.

Blankenburg - Wegen verunglückter Personen sind die Feuerwehren aus Blankenburg und Cattenstedt am Mittwoch im Doppel-Einsatz gewesen.

Zunächst wurden die Kameraden am Mittag gegen 11.43 Uhr zum Großvaterfelsen alarmiert. „Ein Urlauber wurde von einem Insekt gestochen und brach kurze Zeit später zusammen, so dass seine Frau den Notruf wählte“, erläutert Alexander Beck. Wie der Ortswehrleiter der Blütenstadt berichtet, suchten die Einsatzkräfte wegen der unklaren Ortsangabe zunächst entlang der Teufelsmauer in mehrere Richtungen.

Die Rettungsleitstelle stellte schließlich die Anruferin per Telefon zum Einsatzleiter durch. Der Ortswehrleiter konnte durch Fragen nach markanten Punkten und Ortsbeschreibungen die Unglücksstelle lokalisieren und weitere Kräfte anfordern. Der Mann habe sich circa 400 Meter vom Parkplatz entfernt in unwegsamem Gelände befunde, so dass die Feuerwehr Cattenstedt zur Trageunterstützung nachalarmiert wurde.

Mit dem Rettungsdienst bringen die Feuerwehrleute aus Blankenburg und Cattenstedt den von einem Insekt gestochenen Wanderer zum Parkplatz Foto: A. Beck/ FFW Blankenburg

Mitglieder beider Ortswehren halfen dem Rettungsdienst bei der Stabilisierung des Patienten, um ihn anschließend über eine Strecke von rund einem halben Kilometer zum Rettungswagen zu tragen und an die Notärztin zu übergeben. „Dieses gute Zusammenspiel hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig unsere spezielle Ausbildung und Erfahrung bei der Rettung von verunglückten Wanderern gerade an der Teufelsmauer sind – zumal Blankenburg in den vergangenen Jahren in unsere Ausstattung dafür investiert hat“, resümiert Beck. Die Spezialtruppe für „Einfache Rettung Höhen und Tiefen“ mache sich bezahlt.

Betriebsunfall auf Gelände der Harzer Werke

„Direkt im Anschluss wurden wir um 12.47 Uhr zu einem schweren Betriebsunfall auf das Gelände der Harzer Werke alarmiert“, so der Ortswehrleiter weiter. Ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma war von einm Kran laut Polizei sechs Meter tief abgestürzt. Der Mann soll sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen haben.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst traten die Feuerwehrleute als Ersthelfer in Aktion. Medizinisch ausgebildetes Personal der Brandschützer übernahm mit dem Rettungsdienst die Versorgung. Weitere Einsatzkräfte kümmerten sich darum, einen Landeplatz für einen herbeigerufenen Hubschrauber abzusichern. Wegen der Staubverwirbelungen bei Landung und Start des Helikopters mussten sie zudem die Verbindungsstraße Richtung Oesig kurzzeitig sperren.

Da sich die Feuerwehr Cattenstedt noch im Stadtgebiet auf der Rückfahrt befand, wurden die Kameraden mit weiteren Kräften an die Michaelsteiner Straße nachgefordert. Polizei und Gewerbeaufsicht waren ebenfalls vor Ort. „Dazu kümmerte sich das Kriseninterventionsteam um die Betroffenen in der Firma“, ergänzt Alexander Beck und lobt: „Beide Einsätze haben gezeigt, dass wir gerade mit den Kameraden aus Cattenstedt super interagieren – an sie einen großen Dank.“

Verletzte Taube und ausgebüxtes Schaf

Die Blankenburger Wehr war am Mittwoch außerdem zweimal unter dem Stichwort „Tierrettung“ gefordert: einmal wegen einer verletzten Taube und einmal wegen eines ausgebüxten Schafs, das bei Heimburg auf die Bundesstraße 81 gelaufen war.

Damit haben die Kameraden allein im August bislang 18 Einsätze absolviert, seit Jahresbeginn rückten sie 321 Mal aus. „Damit liegen wir etwas über dem Schnitt der Vorjahre“, erläutert Ortswehrleiter Beck.