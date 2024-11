In einer Blankenburger Firma ist ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, wurde ein Mitarbeiter verletzt.

Feuer bricht in Blankenburger Firma aus: Eine Person verletzt - 70.000 Euro Schaden

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache in Blankenburg aufgenommen.

Blankenburg. - Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ist ein Mitarbeiter einer Firma in Blankenburg bei einem Brand verletzt worden. Er hatte versucht, die Flammen in der Lerchenbreite zu löschen.

Laut Polizei brach das Feuer bei einer Heizungsanlage aus. Der Mitarbeiter habe die Flammen bemerkt und versucht, den Brand eigenständig zu löschen.

Brand in Blankenburg: Mitarbeiter mit Rauchgasvergiftung

Dabei zog er sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert, heißt es.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Durch die Flammen seien unter anderem Anlagenteile beschädigt worden.

Der entstandene Sachschaden werde auf 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein, heißt es weiter.