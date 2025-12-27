In der Nacht zum 27. Dezember 2025 brannte am Ortsausgang von Hasselfelde ein Wohnwagen aus bislang ungeklärter Ursache aus – die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Ein Wohnwagen ist in der Nacht am Ortsausgang von Hasselfelde in Brand geraten – die Polizei ermittelt zur Ursache.

Hasselfelde/DUR – In den Nachtstunden des 27. Dezember 2025 kam es am Ortsausgang von Hasselfelde in Richtung Trautenstein zu einem Brand eines abgestellten Wohnwagens. Nach Angaben der Polizei geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in Brand; eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Wohnwagen, der sich im unmittelbaren Nahbereich befand, wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zum Geschehen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder über das elektronische Polizeirevier entgegen.