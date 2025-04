Die Tuning-Szene wird wieder am "Car-Freitag" am Tunnel unter der Rappbodetalsperre erwartet. Diesmal wird wieder auf Polizeikontrollen an der "Soundröhre" gesetzt. Ein neues Tuning-Event ist außerdem geplant.

Blankenburg.- Am sogenannten "Car-Freitag", 18. April, soll es wieder verstärkt zu Polizeikontrollen an der Rappbodetalsperre kommen, teilt der Landkreis Harz mit. Bei Bedarf werde der Tunnel gesperrt. Anders als im Vorjahr werde aber auf eine Sperrung der Landesstraße 96 verzichtet. Stattdessen werde der Parkplatz Lerchenbreite in Blankenburg am Karfreitag gesperrt.

Hintergrund der angekündigten Maßnahmen ist der sogenannte "Car-Freitag", der seit Jahren traditionell am Karfreitag von der Tuning-Szene im Harz mit hunderten Teilnehmern gefeiert wird. Dort kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsgefährdungen im und um den in der Szene als "Soundröhre" bekannten Tunnel unter der Rappbodetalsperre.

Nun will die Stadt Blankenburg den Tuning-Fans zusätzlich ein neues Angebot unterbreiten und hat für den Samstag, 19. April, ab 10 Uhr das erste "Harzer Oster-Tuning" angekündigt.

Dann sollen sich Liebhaber schneller und ausgefallener Autos auf dem Parkplatz Im Hasenwinkel in Blankenburg treffen, erhofft sich Thomas Balcerowski vom Landkreis Harz. Das Oster-Tuning soll demnach helfen, die "teilweise chaotischen und gefährlichen Zustände beim Treffen an der Soundröhre zu entschärfen“.

Angeboten werden neben Live-Musik, dB-Soundcontest und einem Wettbewerb auch ein Showauto der Polizei und ein Foodtruck. Für 13 Uhr sei eine gemeinsame Ausfahrt zur "Soundröhre#2 an der Rappbodetalsperre angesetzt, heißt es. Sie führe über die B81 und L96 zu dem Tunnel und zurück über die L96 und die B27 nach Blankenburg.