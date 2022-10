Ein Frau (54) ist bei einem Unfall mit ihrem E-Bike in Wernigerode im Harz schwer verletzt worden. Zuvor war sie gegen eine Wand geprallt.

Schwer verletzt wurde eine 54 Jahre alte Frau in Wernigerode im Harz, als sie mit ihrem E-Bike gegen eine Wand prallte. Symbolbild:

Wernigerode (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem E-Bike ist es am Sonnabendmorgen in Wernigerode gekommen. Dies teilt die zuständige Polizei mit.

Demnach fuhr zunächst eine 54 Jahre alte Frau aus Wernigerode mit ihrem E-Bike auf dem Radweg einer Tunnelüberführung. Als sie in Richtung Waldhofbad abbog, verschätzte sie sich offenbar und fuhr gegen eine Wand. Die 54-Jährige verletzte sich dabei anscheinend schwer.

Die Frau kam ins Krankenhaus. Am E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.