Dreister Diebstahl in Wernigerode: Mann greift direkt ins Portemonnaie

Wernigerode. - In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wernigerode ist es am Montagnachmittag zu einem Trickdiebstahl mit anschließender Bedrohung gekommen.

Laut Polizei wurde ein 25 Jahre alter Mann aus Wernigerode von einem Mann angesprochen und um eine Spende gebeten. Der Geschädigte wollte dem Mann Kleingeld geben, heißt es weiter. Dieser sei damit jedoch nicht einverstanden gewesen und griff in das Portemonnaie des 25-Jährigen.

Dabei habe er mehrere Scheine im unteren dreistelligen Bereich geklaut. Danach bedrohte er den 25-jährigen Mann und verlangte, dass dieser nicht die Polizei ruft, heißt es weiter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

1,90 bis 1,95 Meter groß

südländisches Aussehen

sprach gebrochen deutsch

schwarze Jacke und schwarze Mütze

schwarzer Bart

tätowierter Fingerknöchel auf der linken Hand, Motiv ein Gesicht

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.