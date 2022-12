Blankenburg: Jugendliche versuchen Weihnachtsbaum zu stehlen

Zwei Teenager haben am Mittwoch (21.12.2022) versucht einen Weihnachtsbaum von einem Verkaufsstand in Blankenburg zu stehlen. Doch der Diebstahl misslang.

Blankenburg (vs) - Ein 17- und ein 18-Jähriger haben am Mittwochabend (21.12.2022) gegen 19.30 Uhr versucht, aus dem Weihnachtsbaumverkaufsstand in der Friedenstraße in Blankenburg einen Weihnachtsbaum zu stehlen.

Dabei wurden die Teenager, laut der Mitteilung des Polizeireviers Harz, beobachtet, wie sie die Umzäunung des Verkaufsstands öffneten. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die Täter schließlich stellen.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter versuchten einen Weihnachtsbaum zu entwenden, bei der Tatausführung jedoch aus bisher unbekannten Gründen scheiterten. Die Beamten leiteten gegen die Täter ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls ein.