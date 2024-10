Die Polizei im Harz ist nach einem EC-Karten-Betrug auf der Suche nach einem Mann. Dem Betrug war ein Einbruch in Elbingerode vorausgegangen.

Diebstahl in Elbingerode

Elbingerode. - Zwischen dem 10. und 11. Juli hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Paul-Selke-Straße in Elbingerode aus einer Handtasche mehrere hundert Euro und eine EC-Karte geklaut.

Laut Polizei hob ein unbekannter Mann dann am 11. Juli bei der Sparkasse Elbingerode 1.000 Euro mit der entwendeten EC-Karte ab und kaufte damit zudem Tabakwaren an einem Automaten.

Dieser Mann wird von der Polizei im Harz gesucht. Foto: Polizei

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 25 bis 35 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

graue Jogginghose

schwarze Adidas-Jacke

weiße Nike-Cap

rote Turnschuhe

kurze dunkelblonde Haare

schwarze Sonnenbrille

roter Röhrenschal

Wer kennt diesen Mann im Harz? Foto: Polizei

Der auf den Bildern abgebideltete Mann stehe im dringenden Verdacht, diese Taten begangen zu haben.

Die Polizei im Harz ist auf der Suche nach einem EC-Karten-Betrüger. Foto: Polizei

Hinweise zu dem Einbruch, dem EC-Karten-Betrug und der abgebildeten Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.