Ballenstedt/Wernigerode/DUR. - Bereits im Sommer 2023 ist einem 52 Jahre alten Mann an mehreren Orten in Sachsen-Anhalt eine größere Summe Geld gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach habe ein unbekannter Täter am 22. Juli des vergangenen Jahres mit der Visa-Karte des Beschädigten erst in der Sparkassen-Filiale in Ballenstedt eine größere Summe Geld abgehoben. Im Salzlandkreis habe der oder die Unbekannte am 10. und am 14. August in der Sparkasse in Hecklingen und in Hoym erneut größere Summen Geld abgehoben und geklaut.

Der Beschädigte hatte den Diebstahl seiner Visa-Karte bereits im Juli 2023 angezeigt. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Diese Person steht in Verdacht, mit einer fremden Visa-Karte Geld abgehoben zu haben. Foto: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise zu der abgebildeten Person unter der Rufnummer 03941/674-293.

Diese Diebin klaut Seniorin in Wernigerode Hunderte Euro

Diese Person könnte etwas mit dem Diebstahl und Betrug in Wernigerode zu tun haben. Foto: Polizei

Zu einem ähnlichen Vorfall ist es Anfang des Jahres in Wernigerode gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde einer 80 Jahre alten Rentnerin am 8. Februar gegen 9 Uhr morgens in einer Supermarkt-Filiale zunächst das Portmonee entwendet.

Kurze Zeit später habe eine unbekannte Person in der Sparkassenfiliale in der Gustav-Petri-Straße in Wernigerode mehrere hundert Euro vom Konto der Rentnerin abgehoben.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach der Täterin.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise zu der abgebildeten Person unter der Rufnummer 03941/674 293.