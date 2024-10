Bisher unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft in Wernigerode eingebrochen. Dort entwendeten sie E-Bikes im Wert von mehr als 10.000 Euro. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Wernigerode

Unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft in Wernigerode eingebrochen.

Wernigerode. - Unbekannte Täter sind zwischen dem 12. und 13. Oktober gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Steingrube in Wernigerode eingebrochen.

Laut Polizei entwendeten die Täter mehrere hochwertige E-Bikes des Herstellers "Trek". Der Gesamtwert beläuft sich demnach auf mehr als 10.000 Euro, heißt es. Es sei nicht auszuschließen, dass mindestens zwei Täter beteiligt waren.

Durch das gewaltsame Eindringen in das Geschäft verursachten die Täter womöglich erheblichen Lärm.

Nun bittet die Polizei um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 03941/674293 gemeldet werden.